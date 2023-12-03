SGK uzmanı tek tek anlattı! Asgari ücret 20 bin TL olabilir

Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:15

Güncelleme: 03.12.2023 - 10:15

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 asgari ücret zammına ilişkin dikkat çekici bir hesap yaptı.

Asgari ücretin 20 bin TL olabileceğini belirten Erdursun, yapılması gerekenleri tek tek anlattı.

X hesabından paylaşım yapan Erdursun'un sözleri şöyle:

"Asgari Ücret ve diğer ücretler şu şekilde daha çok arttırılabilir.

-Ocak ayında asgari ücret komisyonunun belirleyeceği zam ücretlere yansıtılmalı,

-Normal zam dışında belirlenecek seyyanen artış rakamı belirlenerek işverence işçinin maaşına ilave edilmeli ve bu tutar işverenin ödeyeceği vergiden mahsup edilmelidir.

-Yani şirketler karlarının bir kısmını devlete öderken bir kısmını da çalışanının maaşına ilave etmelidir.

-Bu durumda çalışanın ücreti daha çok artar, ücret artışının işverene maliyeti düşer, devlet ücrete katkı koymuş olur, ücret artışı fiyatlara daha az oranda yansır, enflasyonu da daha az etkiler.

Bu durumda asgari ücreti 20.000TL bandına çekebiliriz, diğer ücretlerde aynı oranlarda artar, derinlemesine hissedilen krizde çalışanlar bir nebze olsun rahatlayabilirler..."