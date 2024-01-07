Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 07.01.2024 - 07:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 07:00

Yeni yıla girerken bazı düzenlemeler de hayata geçti. Restoran, lokanta ve kafeler kapı önlerine fiyat listesi koyacak. Günlük kiralık evler için belge almak artık zorunlu. Yolcu taşımacılığında da yeni dönem başladı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takma şartı getirildi.

ENFLASYONDA 22 YILIN EN YÜKSEK YIL KAPANIŞI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023'te enflasyon yüzde 64,77 olarak kaydedildi. Böylelikle 2023 yılında enflasyon TCMB'nin enflasyon tahmininin altında yılı tamamlamış oldu. 2022'nin ardından 2023 yılında da enflasyon yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti. 2023 yılındaki seviye 2001 yılından bu yana en yüksek yıl kapanışı oldu.

MEMUR VE EMEKLI ZAMMI BELLI OLDU

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri ile emekli ve memurun zammı da netleşti. Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56; memur ve emeklisi de yüzde 49,3 zam alacak.

TCMB REZERVLERİNDE 13 HAFTA SONRA İLK DÜŞÜŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 hafta sonra ilk kez düştü. Toplam rezervler, 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 60 milyon dolara geriledi.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTIHDAM BEKLENTIYI AŞTI

ABD'de Aralık ayında tarım dışı istihdam 216 bin arttı. Verilere göre Aralık ayında ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,7 oldu.

Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi ayrıntısı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayına ait toplantı tutanaklarında para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Yetkililer 2024’te faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtti.