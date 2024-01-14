Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 14.01.2024 - 07:00

Güncelleme: 14.01.2024 - 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Taksi indi-bindi ücreti 90 TL oldu. Öğrenci aylık abonman fiyatı da 250 TL'ye yükseldi.

BOFA'DAN TÜRK BANKALARI IÇIN ÇARPICI RAPOR



Bank of America, Türkiye'ye yönelik yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığını ve yatırımcıların, birkaç yıllık kopukluğun ardından Türk bankaları hakkındaki görüşlerini tazelemeye hevesli olduklarını bildirdi. BofA, Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi için 'AL' tavsiyesi verdi.

PETROL FİYATLARINDA 2024 SENARYOSU

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatının arz ve talepteki gelişmeler ve küresel ekonomik risklerdeki azalmanın etkisiyle bu yıl 70-90 bandında seyredeceği öngörülüyor.

TÜİK KASIM AYI IŞSIZLIK RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023’te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI ARTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan kira yardım artışı 2024 açıklamasına göre, kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı. Buna göre, İstanbul'da 3 bin 500 lira kira olan desteği 5 bin 500 liraya; Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği 4 bin 500 liraya yükseltildi.

SEC, BİTCOIN ETF'LERİNİ ONAYLADI

Kripto para piyasalarında son dakika gelişmesi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin ETF'lerine onay verdiğini açıkladı.

DOLAR TL KARŞISINDA KRİTİK EŞİĞİ GEÇTİ

Dolar fiyatları, kritik eşik olan 30 TL'yi aştı ve böylelikle tüm zamanların gördüğü en yüksek seviyeyi yukarı çekti.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD enflasyonu 2023’ün son ayında beklentiden hızlı arttı ve Fed’in yakında faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki piyasa beklentilerini sekteye uğrattı.

ABD TÜFE Aralık ayında yıllık yüzde 3,4 artış kaydederek son üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Aylık TÜFE de yüzde 0,3 ile yüzde 0,2’lik beklentinin üzerinde gerçekleşti.