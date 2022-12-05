Asgari ücretin dolar bazında hikayesi: Asgari ücret 10 yılda...

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00
<p>Milyonlarca çalışan ve esnafın gözü 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti tespit çalışmalarına çevrildi.</p> <p>Asgari ücret tespit komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek.<strong> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,</strong> bugün <strong>TÜRK-İŞ ve TİSK</strong> başkanlarıyla bir araya gelecek. </p> <p>Asgari ücrete dolar bazında bakıldığında, yıllar içinde büyük kayıp yaşadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Enflasyon ortamı dolayısıyla tüm dikkatler asgari ücretin yaşam maliyetlerini karşılayan bir seviyeye çıkıp çıkmayacağına çevrildi.</p> <p><em><strong> İşte son yıllarda dolar bazında asgari ücretin seyri...</strong></em></p>

Milyonlarca çalışan ve esnafın gözü 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti tespit çalışmalarına çevrildi.

Asgari ücret tespit komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. 

Asgari ücrete dolar bazında bakıldığında, yıllar içinde büyük kayıp yaşadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Enflasyon ortamı dolayısıyla tüm dikkatler asgari ücretin yaşam maliyetlerini karşılayan bir seviyeye çıkıp çıkmayacağına çevrildi.

İşte son yıllarda dolar bazında asgari ücretin seyri...

<p><strong style="box-sizing: border-box; color: #383838;">2012: </strong>391 dolar</p>

2012: 391 dolar

<p><strong>2013:</strong> 407 dolar</p>

2013: 407 dolar

<p><span style="color: #383838; font-family: Source Sans Pro;"><strong>2014: </strong>387 dolar</span></p>

2014: 387 dolar

<p><strong style="box-sizing: border-box; color: #383838;">2015: </strong>349 dolar</p>

2015: 349 dolar

<p><strong>2016:</strong> 430 dolar</p>

2016: 430 dolar

<p><strong>2017:</strong> 385 dolar</p>

2017: 385 dolar

<p><strong>2018:</strong> 333 dolar</p>

2018: 333 dolar

<p><strong>2019:</strong> 356 dolar</p>

2019: 356 dolar

<p><strong>2020:</strong> 332 dolar</p>

2020: 332 dolar

<p><strong>2021:</strong> 318 dolar</p>

2021: 318 dolar

<p><strong>2022 ilk yarı yıl:</strong> 287 dolar</p>

2022 ilk yarı yıl: 287 dolar

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