Asgari ücretin dolar bazında hikayesi: Asgari ücret 10 yılda...

Milyonlarca çalışan ve esnafın gözü 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti tespit çalışmalarına çevrildi.

Asgari ücret tespit komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.

Asgari ücrete dolar bazında bakıldığında, yıllar içinde büyük kayıp yaşadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Enflasyon ortamı dolayısıyla tüm dikkatler asgari ücretin yaşam maliyetlerini karşılayan bir seviyeye çıkıp çıkmayacağına çevrildi.

İşte son yıllarda dolar bazında asgari ücretin seyri...