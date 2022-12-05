Asgari ücretin dolar bazında hikayesi: Asgari ücret 10 yılda...
Milyonlarca çalışan ve esnafın gözü 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti tespit çalışmalarına çevrildi.
Asgari ücret tespit komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.
Asgari ücrete dolar bazında bakıldığında, yıllar içinde büyük kayıp yaşadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Enflasyon ortamı dolayısıyla tüm dikkatler asgari ücretin yaşam maliyetlerini karşılayan bir seviyeye çıkıp çıkmayacağına çevrildi.
İşte son yıllarda dolar bazında asgari ücretin seyri...
2012: 391 dolar
2013: 407 dolar
2014: 387 dolar
2015: 349 dolar
2016: 430 dolar
2017: 385 dolar
2018: 333 dolar
2019: 356 dolar
2020: 332 dolar
2021: 318 dolar
2022 ilk yarı yıl: 287 dolar
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