İktidarın seçim meydanında kullanabileceği bir asgari ücrete hazırlandığı belirtiliyor

02 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Asgari ücretin belirlenmesi için süreç başlarken işçi tarafı açlık sınırına, işveren “dengeye”, iktidar ise enflasyon ve yaklaşan seçimlere odaklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün komisyonun tarafları olan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. Görüşmede komisyonun çalışma takvimi belirlendi. Belirlenen takvime göre ilk toplantı 7 Aralık, ikinci toplantı ise 14 Aralık’ta yapılacak.

MASADAN KALKARIZ

Komisyon öncesi Türk-İş’in dosyasında, önceki gün kamuoyuna da açıklanan “açlık-yoksulluk sınırı” araştırması var. Bu araştırmaya göre açlık sınırı 7 bin 785 lira. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 10 bin 170 lira. İşçi tarafındaki beklenti yeni rakamın açlık sınırının üzerinde olacağı yönünde. Bunun üzerine ne kadar artış olacağında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyici olacak.

Beklentiye göre iktidar seçim meydanlarında “işçiyi enflasyona ezdirmedik” denilebilecek bir ücret açıklayacak. Toplantı öncesi kasım enflasyon oranları da görülmüş olacak. Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65.2. Bu oran dikkate alınsa bile asgari ücretin 9 bin liranın üzerine çıkarılması gerekiyor.

Türk-İş’ten komisyon toplantılarına Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak başkanlık edecek. İşverenleri temsil eden TİSK’in Başkanı Özgür Burak Akkol, işverenin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu, çalışanları koruyan, dengeli bir ücrette üçlü imza için ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini söyledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ne zaman ücret konuşulsa raflarda fiyatların arttığını söyledi. Geçen yıl 35 lira olan peynirin şu anda 150 lira olduğuna dikkat çeken Atalay, toplumu tebessüm ettirecek bir ücret çıkarsa üçlü mutabakatla imzalayabileceklerini ancak arzu etmedikleri bir rakam çıkarsa o masada bulunmayacaklarını dile getirdi.

EYT KAYGILARI

Öte yandan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, yakında Meclis’e gelmesi beklenen EYT konusunda da taleplerini bakanlığa iletti. Bakan Bilgin, işverenlere iki temel talebin kabul edildiğini açıkladı. Buna göre emekli olup çalışmaya devam edecek olan işçilerin SGK priminde indirim olacak. Emekli olanların tazminatları için Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) işverenlere uygun kredi verilecek.