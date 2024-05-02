Ekonomide gözler enflasyon verisinde: İşte piyasanın beklentileri...

Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:56

Güncelleme: 02.05.2024 - 17:19

Türkiye'nin nisan enflasyonu belli olacak. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayı enflasyon verileri yarın saat 09.15'de, verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) oranı saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'e göre mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olurken yıllık yüzde 68.50'ye yükselmişti. ENAG ise enflasyonu aylık yüzde 5.68, yıllık yüzde 124.63 hesaplamıştı.

NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde nisan ayı enflasyon artış beklentisi yüzde 3,25 oldu. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi.

AA Finans enflasyon beklenti anketinde nisan ayında enflasyonun yüzde 3,22 artacağını tahmin edildi. Yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörüldü. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,65 oldu.

Reuters anketinde enflasyonun aylık bazda yüzde 3,4 artacağı beklentisi hakim durumda. Yıllık enflasyonun ise yüzde 70,3 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması öngörüldü. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,5 olarak gerçekleşti.

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası, 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 43-44 olarak açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 55,5 oldu. Kuruluş, 2025 enflasyonu için yüzde 28,9 öngörüsünde bulundu.

Tahminlerin Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinden uzak kalması dikkat çekti.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERISI 58 AYA ÇIKTI

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında aylık olarak yüzde 4.89 yıllık enflasyon 78,81 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 58 aya yükseldi.

Türk-İş verilerine göre gıda fiyatları nisan ayında yüzde 5,55 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 74,88 olarak hesaplandı. Nisan ayında açlık sınırı, 17 bin 725 liraya yükselerek bu yıl ilk kez asgari ücreti geride bıraktı. Asgari ücret ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.