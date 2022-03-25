Türkiye’de işsizlik ve yoksulluğun ulaştığı boyut İŞKUR verilerine de yansıdı

25 Mart 2022 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın İŞKUR aracılığıyla Türkiye geneli için açtığı “sürekli işçi” kadrosu alımlarına yönelik başvurular, işsizlik sorununun ulaştığı boyutu çarpıcı şekilde ortaya koydu. Bunlarla ilgili inceleme notu hazırlayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin öne çıkardığı noktalar şöyle:

- Adıyaman: Temizlik görevlisi alımı için 19 kadro açıldı. 17 bin 86 başvuru arasında önlisans mezunu sayısı 2 bin 170 oldu. Ayrıca 6 şoför kadrosuna 4 bin 88, 9 güvenlik kadrosuna 1873 başvuru geldi.

- Gaziantep: 66 temizlik görevlisi kadrosu için 14 bin 864 başvuru oldu. Yine 8 şoför için yapılan 5 bin 365 başvurunun 1120’si önlisans, 1138’ini lisans mezunlarına ait. 25 güvenlik kadrosuna da 2 bin 786 başvuru.

- İstanbul: 100 güvenlik kadrosu için 16 bin 583 başvuru oldu. Bunlara 3 bin 2 önlisans, 2 bin 57 lisans mezunu da başvurdu.

- Şanlıurfa: 60 temizlik görevlisi kadrosuna 53 bin 224 kişi, 23 güvenlik görevlisi kadrosuna 4 bin 731 başvuru geldi. 3 kişilik şoför kadrosuna da 6 bin 17 başvuru oldu.

Özellikle Şanlıurfa’da temizlik görevlisi kadrosuna yapılan 53 binden fazla başvurunun 30 ülke ile Türkiye’deki 640 ilçenin nüfusundan daha fazla olduğuna dikkat çeken Tutdere, ülkenin dört bir yanında işsizliğin kol gezdiğini kaydetti. Tutdere ayrıca şu vurguyu yaptı: “Geçen yıl temizlik personeli kadrosuna başvuranların büyük çoğunluğu üniversite mezunuydu. Bakanlık ve İŞKUR bu kez önlem almış. Bu kadroya lisans mezunlarının başvuramayacağını özel şart olarak koymuşlar.”