Ekonomide yaklaşan tehdit! Erdoğan'ın sabrı sınanacak

Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:46

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:46

Türkiye’nin kredi not görünümünü “durağan”a çeken Fitch yöneticileri, Ekonomi gazetesine Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fitch yöneticileri, normalleşme adımlarının yabancı yatırımcı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) güven kazandırmaya başladığına, ancak geleneksel politikaların sürdürülüp sürdürülmeyeceği konusunun belirsizliğini koruduğuna dikkat çekti.

YÜKSEK ENFLASYONA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ekonomide istikrar politikaların devam etme konusunda şüpheli olduklarını belirten Fitch Ratings Ülke Notları Direktörü Paul Gamble, politika düzenlemesinin kalıcılığına güven gerektirecek önemli zorlukların hala mevcut olduğunu ve enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ifade etti.

"Brüt uluslararası rezervler artıyor, ancak net anlamda ve özellikle swaplar dahil edildiğinde, düşük rezervler büyük bir kırılganlık kaynağı oluşturuyor" diye konuşan Gamble, çeşitli engellerin son dönemdeki normalleşme adımlarının kalıcılığını 2024'te tehdit edebileceğini belirterek "Normalleşme girişimlerine dair sıkıntılar ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkma riski, Türk yetkililerin kararlılığını zayıfl atabilir" dedi.

GEÇMİŞ POLİTİKALAR BELİRSİZLİK OLUŞTURUYOR

Fitch Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe de Türkiye'nin siyasi müdaheleyle politikalardan geri dönüş ve zamanından önce yeniden parasal genişlemeye geçiş yapması konusundaki geçmişinin, mevcut politika yönünün uzun ömürlülüğüne ilişkin beklentiler üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

"ERDOĞAN'IN SABRI SINANABİLİR"

Arispe "Bizim görüşümüze göre, Mart 2024'teki yerel seçimler, hükümetin mevcut sıkılaştırma döngüsünü sürdürme konusundaki kararlılığını test edebilir" dedi. Arispe, büyük ölçekli makroekonomik çarpıklıkların azaltılmasının, daha yüksek reel faiz oranları ve daha zayıf GSYİH büyümesi nedeniyle muhtemelen zorlu bir uyum dönemi gerektireceğini, olumsuz şokların olumlu sonuçları geciktirmesi halinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabrının sınanabileceğini de söyledi.