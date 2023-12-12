Erdoğan imzaladı! Parayla vatandaşlıkta yeni karar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla döviz karşılığı Türk vatandaşlığı alımına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 09:59
Erdoğan imzaladı! Parayla vatandaşlıkta yeni karar
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Döviz karşılığı Türk vatandaşlığı alımına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan değişikliğe göre, Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte 'döviz tutarındaki taşınmazı' ibaresi 'döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Vatandaşlığı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' şu şekilde:


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