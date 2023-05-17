Ekonomideki bozulma Fed’in hatası mı?

Yayınlanma: 17.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 07:00

Deneyimli piyasa yorumcusu ve eski Barron’s çalışanı Jim Grant, Fed’in yaklaşık on yıldır teşvikleri görmezden geldiğini ve ABD ekonomisinin bir başka hesap hatasının bedelini ödediğini savunuyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, haftalık Grant’s Interest Rate Observer bülteninin de yazarı olan deneyimli piyasa yorumcusu Jim Grant, yatırımcılar, politikacılar ve bankacılar söz konusu olduğunda ‘teşvikler’in son derece önemli olduğunu ve Fed’in yaklaşık on yıldır teşvikleri görmezden gelerek bir para politikası yürüttüğünü ve böylelikle ekonomideki bozulmaların da sorumlusunun Fed olduğunu söylüyor.

FED ABD FİNANS DÜNYASININ 1 NUMARALI SORUNU

Fortune’dan Will Daniel’ın haberine göre, Pazar günü MarketWatch'a verdiği demeçte Grant, “Fed, Amerikan finans dünyasında 1 numaralı sorun” diyor ve ABD Merkez Bankası’nın onlarca yıldır ‘istenmeyen ancak tamamen öngörülemeyen’ şekillerde piyasalara ve ekonomiye zarar verdiğini savunuyor.

Grant, piyasaları takip ettiği on yıllar boyunca pek çok hatayı öngörmüş bir isim. 2004 yılında, bankanın Eylül 2008'de iflas etmesinden yaklaşık dört yıl önce, Washington Mutual'da bir şeylerin ters gittiği konusunda uyarıda bulunması bunlar arasında en bilinen örnek olarak öne çıkıyor. Grant, o zamanlar, bankada mortgage oranlarının yüzde 5'ten yüzde 40'a sıçradığını ve Fed’in faiz oranlarını artırması durumunda ortalama Amerikalıları evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklarını kaydetmişti.

Grant, 2004 tarihli köşesinde, “Fed, 1994'te federal fon oranını yükselttiğinde, hedge fonları ve faiz oranı spekülatörlerini kötü yakaladı. Bir dahaki sefere fon oranını yükselttiğinde ise Bay ve Bayan Amerika'yı yakalayacak” diye yazmıştı.



