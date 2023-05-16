En fazla uydusu olan gezegen oldu: 62 yeni uydusu keşfedildi!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 13:11

Güncelleme: 16.05.2023 - 13:11

Satürn'e yönelik çalışmalar sürerken özellikle yaşam belirtilerinin bulunmasıyla dikkat gündem olan Satürn, şimdi de 145'e çıkan uydu sayısıyla yeni bir liderlik üstlendi. Yeni bir hizalama tekniği kullanarak Satürn'ün 62 uydusunu keşfeden araştırmacılar, söz konusu tekniği daha önce Neptün ve Uranüs uydularını araştırmak için kullanmıştı.

LİDERLİĞİ ÜSTLENDİ

Güneş Sistemi'ndeki en fazla uydusu olan Jüpiter'i geçen Satürn ile ilgili çalışmalar sürüyor.

British Columbia Üniversitesindeki araştırmacılar, hizalama tekniği ile 62 yeni uydu keşfettiklerini duyurdu. Hizalama tekniğine başvuran bilim insanları burada 2019 ve 2021 yılları arasında Kanada, Fransa, Hawaii Teleskobu'ndan aldıkları görüntüleri kullandılar.

Bu sayede daha önce gözden kaçan 'uydular' yakalanmış oldu. Satürn'ün keşfedilen yeni 62 uydusuyla beraber toplam uydu sayısı da 145'e yükseldi. Bir önceki lider olan Jüpiter ise toplamda 92 uydu ile ikinci sıraya geriledi.