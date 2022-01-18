Ekonomideki rakamlar, Türkiye'deki çöküşü ortaya koydu

18 Ocak 2022 Salı, 04:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’nun Haftalık Ekonomi Raporu, işsizlikten, borçlanmaya kadar gerçekleşen son rakamları biraraya getirerek yaşanan krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Ekonomi raporunda yer alan değerlendirmeler şöyle:

- İşsizlik bir önceki aya göre 39 bin artarak 3.7 milyona yükseldi. Türkiye bu oranla Avrupa ülkeleri arasında yüksek işsizliğe sahip 8’inci ülke oldu. Ayrıca Türkiye’deki gerçek işsiz sayısı 8 milyon 79 bin kişiyi buluyor. Gerçek işsizlik oranı ise yüzde 22.1 olarak hesaplanıyor. 1 milyon 153 bin genç iş arıyor. Gençler arasındaki gerçek işsizlik oranı ise yüzde 32.

- Aralıkta işten çıkarılan 148 bin 642 kişi işsizlik ödeneği almak için İşsizlik Sigortası Fonu’na başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen 69 bin 854 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı. Ödenek alanların sayısı ise 70 bine yakın yeni katılana rağmen, iş bulduğu için ödeneği kesilen ya da ödenekten yararlanma süresi dolanlar nedeniyle 35 bin 971 kişi artarak 439 bin 239’a çıktı.

- Kurdaki artış cari açığa çözüm olmadı. İktidarın “Cari fazla vereceğiz” söylemiyle TL’de çöküşe neden olduğu geçen yılın kasım ayında Türkiye, üç ay aradan sonra 2.7 milyar dolar cari işlemler açığı verdi. Ocak-kasım döneminde ise açık 10.8 miyar dolar oldu.

- İktidar, cari açık azaldıkça enflasyonun düşeceğini savundu. Buna karşın geçen yıl açık azalırken, enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

- Ödemeler dengesi bilançosundaki “net hata ve noksan kalemi” geçen yıl Türkiye’ye istatistiklere yansımayan 19.7 milyar dolarlık döviz girişi olduğuna işaret ediyor. Net hata ve noksan kalemi “hata”yla açıklanamayacak bir boyut kazandı.

- Dış ticarette ucuza sat pahalı al dönemi başladı. Kasım sonu itibarıyla son bir yılda Türkiye’nin ihracat birim fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 9.7, buna karşılık ithalat birim fiyatları yüzde 29.3 oranında arttı. Türkiye’nin ihracat birim fiyatı 94.5’ten 103.7’ye yükselirken, ithalat birim fiyatları ise 98.3’ten 127.1’e çıktı.

- Merkez Bankası’nın bir süredir ekside olan net rezervleri tarihindeki en düşük seviyelere geldi. Net rezervde son üç haftada 15.8 milyar dolarlık azalma yaşandı.

- Uzun vadeli borç bulamayan Türkiye kısa vadeli borçlanıp borç ödedi.