Ekonomik güven endeksi açıklandı: Şubatta yüzde 2,6 düşüş
Şubat ayı ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. TÜİK'e göre ekonomik güven endeksi ocak ayında 100,8 iken, Şubat ayında yüzde 2.6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü. Güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 100,8 iken, şubat ayında yüde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 109,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 118,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 119,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı.
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