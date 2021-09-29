Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
TÜİK, eylül ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,8 iken, Eylül ayında %1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi.
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Eylül ayında 100,8’den 102,4 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi %1,0 oranında artarak 113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.
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