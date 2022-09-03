Ekonomik kriz artıyor: İthalat uçtu açık fırladı!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) dün ortaklaşa açıkladığı Ağustos 2022 ile ilgili dış ticaret verileri, uluslararası piyasalardaki fiyat artışları ve Türk Lirası’ndaki erime nedeniyle hızlanan ithalatın bu temposuna devam ettiğini ortaya koydu. Üretimde ithalata bağımlı bir ülke olan Türkiye’nin bu durumu cari açığı da büyütmeye devam edecek.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 13.2 artışla 21.3 milyar dolar, ithalat yüzde 40.8 artışla 32.6 milyar dolar ve dış ticaret açığı yüzde 161.8 artışla 11.3 milyar dolar oldu. Buna göre ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 81.4’ten yüzde 65.4’e düştü. Ayrıca enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 13.9 puan azalarak yüzde 82.7 olarak hesaplandı.

YÜZDE 69’A İNDİ

İlk sekiz ayda ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 18.3 artışla 165.7 milyar dolar, ithalat yüzde 40.7 artışla 239.1 milyar dolar ve açık yüzde 146.4 artışla 73.4 milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82.5’ten yüzde 69.3’e düştü.

Sonuçları Gaziantep’te yorumlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ortaya konan performans dolayısıyla ihracatçılara teşekkür ederken başta ABD olmak üzere küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde yavaşlamasının beklendiğini vurguladı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise şu vurguyu yaptı: “İhracatımız ağustos ayı itibarıyla son 12 ayda 250.8 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış bazda 2022 yılı ihracat hedefimize ağustos ayı itibarıyla ulaştık.”