Ekonomik kriz dev şirketi de vurdu: İşçi kıyımı başladı!

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, büyük şirketlerin çalışma planlarını oldukça deri etkiliyor. Öyle ki dev şirketler, önlem olarak küçülme yoluna gidiyor. Küçülme yönteminden en çok etkilenenler ise şirket çalışanları oluyor. Bu yöntemi son olarak dünyanın en popüler NFT platformlarından OpenSea de tercih ediyor.

OPENSEA, ÇALIŞANLARININ YÜZDE 20’SİNİ İŞTEN ÇIKARDI

ShiftDelete'de yer alan habere göre; en büyük NFT platformu OpenSea, kripto dünyasında devam eden düşüş ve küresel ekonomik kriz nedeniyle radikal bir karar aldı. Şirket, küçülmeye giderek bazı çalışanlarıyla yollarını ayırdı. Şirketin CEO’su Devin Finzer, kararını OpenSea çalışanları ile paylaştı ve bu mesajı sosyal Twitterdan açıkladı.

Open Sea, bünyesinde 800’e yakın işçi barındırıyordu. Şirketin CEO’su yüzde 20’lik bir kısımla yollarını ayıracaklarını belirtti. Böylece 150’den fazla kişinin işten çıkarıldı. Devin Finzer, bu durum için ekonomik kriz ve kripto piyasasındaki düşüşü sorumlu tutarken kararını şu cümlelerle çalışanlarıyla paylaştı:

"Bizden ayrılanlar, OpenSea’nin ve NFT alanının bugün bulunduğumuz noktaya gelmesinde ölçülemez bir rol oynamış akıllı, çalışkan, misyon odaklı bireylerdir. Onları özleyeceğiz ve sonsuza dek hikayemizin ve topluluğumuzun bir parçası olacaklar."

OPENSEA, TESLA, META, GOOGLE, AMAZON VE DAHA NİCELERİ KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Küresel ekonomik bilinmezlik, bilinen büyük şirketlerde işten çıkarmalara yol açıyor. Tesla, geçtiğimiz günlerde küçülmeye giderek 500 kişiyi işten çıkarmıştı. Öyle ki şirket, çıkarma politikasındaki tavrı nedeniyle davalık durumda.

Meta ve Google ise işten çıkarmalarda mobbing yöntemini tercih ediyor. Bu şirketlerin CEO’ları, çalışanlarının üzerindeki iş gücünü arttırdıklarını, koydukları zor hedefleri yerine getiremeyen çalışanlarının istekleri doğrultusunda ayrılmasını beklediklerini ima ettiler. OpenSea ise bu tatsız yöntemi tercih etmedi.