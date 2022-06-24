Netflix, 300 çalışanını daha işten çıkardı

24 Haziran 2022 Cuma, 14:11

Dijital platform Netflix, mayıs ayında 150 kişinin ardından şimdi de çoğunluğu ABD’de olmak üzere 300 kişiyi işten çıkarttı.

BBC’de yer alan habere göre, şirketin işten çıkartma adımları, nisan ayında ciddi bir abonelik kaybı yaşandığının ortaya çıkmasıyla başlamıştı.

Büyümede yavaşlamayla karşılaşan Netflix, reklam destekli hizmet ya da şifre paylaşımının kaldırılması gibi yöntemler üzerine çalışıyor.

Dijital yayın platformu Netflix'in abone sayısı bu yıl nisan ayında 10 yılı aşkın bir zamandır ilk kez azaldı. Şirket, yaptığı açıklamada 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin aboneyi kaybettiklerini söyledi.