Ekonomik kriz fiyatları etkiledi: Öğle yemeği 100 TL’ye dayandı
Simit bile kredi kartıyla satılırken çalışan yurttaş dışarıda yemek yerine evden getiriyor. İşletmeciler, artan maliyetlerle bir öğle yemeği için ödenen rakamın 100 TL’ye dayandığını söyledi.
Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve yüksek enflasyon sonucu alım gücünü yitiren yurttaş dışarıda yemek yemeyi unutmak zorunda kaldı.
Ankara’daki restoran ve kafe işletmecileri, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle mönülerindeki yemek fiyatlarını sık sık güncellemek zorunda kaldıklarını söylüyor. Mutfakta kullanılan malzemelerin yenisini alırken zorlandığını belirten bir işletmeci, “Temel gıda malzemelerinin fiyatı sürekli artıyor. Bugün kullandığımız ürünün yerine yenisini almakta zorlanıyoruz” diyor. Ortalama bir öğle yemeği için fiyatın 100 TL’ye dayandığına dikkat çeken işletmeci, “Alt ve orta sınıf müşterilerimizi artık mekânlarda göremiyoruz. Birçok insan artık dışarıda yemek yiyemiyor. Müşteri yoğunluğu dalgalı seyrediyor. Kredi kartı olmasa neredeyse hiç müşteri gelmeyecek” sözleriyle, nakit parayla ödeme yapanların sayısının çok azaldığına dikkat çekiyor.
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