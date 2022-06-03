Ekonomik krizde onlar güldü: Bankalar, net kârını 1 yılda neredeyse 5'e katladı

03 Haziran 2022 Cuma, 14:36

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Nisan 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, nisanda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 10 trilyon 375 milyar 139 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 1 trilyon 159 milyar 676 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 12,6 oldu.

KREDİLER YÜZDE 15 ARTIŞ

Nisanda 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 15,2 artarak 5 trilyon 647 milyar 884 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 18,5 yükselerek 1 trilyon 750 milyar 142 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,75 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, nisanda 2021 sonuna göre yüzde 15,6 artarak 6 trilyon 131 milyar 476 milyon liraya yükseldi.

KARLILIK UÇUŞA GEÇTİ

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 34 artışla 956 milyar 854 milyon liraya ulaştı. Sektörün mart sonu itibarıyla dönem net kârı 98 milyar 183 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 20,40 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde sektörün net kârı 20 milyar 708 TL seviyesinde bulunuyordu. Buna göre bir yıldaki kârlılıkta artış yaklaşık 4,75 kat oldu.