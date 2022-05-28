Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankacılık Kanunu yürürlüğe girdi

TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edilen "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazetede yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:15
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankacılık Kanunu yürürlüğe girdi
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Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı.

Kabul edilen yasaya göre, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek.


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