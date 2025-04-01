Ekonomik krizin etkileri büyüyor: Emekli ikramiyesi yıllar içinde böyle eridi!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:20

Güncelleme: 01.04.2025 - 11:20

Emekli ikramiyesi son yıllarda büyük bir düşüş yaşadı. 2017’den bu yana enflasyon karşısında maaşı eriyen memur emeklilerinin ikramiye kaybı 1.2 milyon lirayı aştı. 2017 yılında 3.000 ek göstergeli bir memur emekli olduğunda 82 bin 210 lira emekli ikramiyesi alıyordu. O dönemde asgari ücretin 59 katına denk gelen bu ikramiye ile 338 küçük altın alınabiliyordu. Ancak bugün, aynı ek göstergeli bir memur emekli olduğunda 872 bin 627 lira emekli ikramiyesi alabiliyor. Bu ikramiye, asgari ücretin sadece 39 katına denk geliyor ve bununla yalnızca 159 küçük altın alınabiliyor.

Bu yıl ocak ayında emekli olan 3.000 ek göstergeli bir memur, 2017 yılındaki aynı derecedeki emekliye göre 179 çeyrek altın daha az ikramiye aldı. Ekonomik politikalar doğru uygulanmış olsaydı, emekli bugün 872 bin 627 lira yerine 2 milyon 102 bin 360 lira emekli ikramiyesi alacaktı. Bu durumda, memur emeklisinin çeyrek altın üzerinden kaybı 1 milyon 230 bin lirayı buldu. Eğer asgari ücret üzerinden denge korunmuş olsaydı, emekli ikramiyesi 1 milyon 304 bin lira olacaktı, yaşanan kayıp ise 431 bin 509 lira oldu.

Yakın geçmişte, emekli ikramiyesi milyonlarca dar gelirli için ev alma umudu taşıyordu. 2017 ve öncesinde, sabit geliriyle geçinen emekliler, ikramiye ile ev ya da araba alabiliyordu. Ancak son ekonomik kriz, emeklilik dönemi için bu umutları da yok etti.