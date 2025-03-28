SGK uzmanı açıkladı: Emekliler bu haktan habersiz olabilir!
Emekliler, hangi şartlarla emlak vergisinden muaf tutuluyor? Emlak vergisi muafiyetinden kimler faydalanabilir? Emlak vergisi ödeyen emekliler, paralarını nasıl geri alabilir? Muafiyet için başvuru nasıl yapılır? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı...
Emekli yurttaşlara emlak vergisi muafiyetiyle ilgili önemli hatırlatma yapıldı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, birçok emeklinin bu haktan habersiz şekilde ödeme yaptığını belirterek detayları paylaştı.
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT emeklilerini kapsayan emlak vergisi muafiyeti konusunda açıklamalarda bulunan Karakaş, emekli maaşı dışında geliri olmayan, dul ve yetim maaşı alan ya da anne-babasının maaş hakkından yararlanan emeklilerin belirli şartları sağladığında vergiden muaf tutulduğunu vurguladı.
İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle:
Emekliler: Sadece SGK’dan emekli maaşı alan ve bunun dışında herhangi bir geliri olmayan emekliler. (İşçi, memur, Bağ-Kur ve yurtdışı borçlanması ile emekli olanlar dahil)
Dul ve yetimler: Eşini kaybeden ve SGK’dan dul maaşı alanlar ile yetim maaşı alanlar.
Çalışmayanlar: Hiçbir ücretli işte çalışmayan ve herhangi bir kazancı olmayan kişiler.
Ev hanımları: Eşi çalışıyor olsa bile, kendi adına herhangi bir geliri olmayan ev hanımları.
Maluliyet aylığı alanlar: SGK’dan malullük aylığı alanlar.
Engelliler, gaziler ve şehit yakınları: Engelli yurttaşlar, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri.
EMLAK MUAFİYET İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor:
-Türkiye sınırları içinde bir konuta sahip olmak.
-Konutun brüt alanının 200 m²’yi geçmemesi.
-Sahip olunan tek konutun olması. (Birden fazla konutu olanlar muafiyetten yararlanamaz.)
-SGK geliri dışında herhangi bir ek gelirinin bulunmaması.
Bu şartları sağlayan kişiler, emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilir.
MUAFİYET İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULMALI?
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen yurttaşların, konutlarının bulunduğu ilçe belediyesine giderek dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında belediye tarafından verilen formların eksiksiz doldurulması şart.
Gerekli belgeler:
- SGK’dan emekli olduğunu gösteren belge (E-Devlet üzerinden alınabilir)
- Engelli yurttaşlar için engelli kartı veya raporu
- Şehit, gazi ve dul/yetim maaşı alanlar için ilgili SGK belgesi
Bu belgelerle birlikte başvurunuzu yaptıktan sonra, belediye tarafından değerlendirilen talebiniz onaylandığında emlak vergisi ödemekten muaf olursunuz.
GEREKSİZ ÖDEME YAPMAYIN
Eğer yukarıdaki şartları taşıyorsanız, her yıl iki taksit halinde ödenen emlak vergisini ödemenize gerek yok. Bilinçsizce yapılan bu ödemeler, yurttaşlarımızın cebinden gereksiz yere çıkıyor. Muafiyet hakkınızı kullanmak için bağlı bulunduğunuz belediyeye başvuruda bulunun."
VERGİ ÖDEMİŞ EMEKLİLER GERİ ALABİLİR
Emekli olup da muafiyet şartlarını taşıdığı halde emlak vergisi ödemiş olanlar, belediyelere başvurarak "yersiz" ödedikleri vergileri 5 yıl geriye dönük olarak geri alabilirler. Bu başvuru için belediyelere dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
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