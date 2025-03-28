SGK uzmanı açıkladı: Emekliler bu haktan habersiz olabilir!

Emekliler: Sadece SGK’dan emekli maaşı alan ve bunun dışında herhangi bir geliri olmayan emekliler. (İşçi, memur, Bağ-Kur ve yurtdışı borçlanması ile emekli olanlar dahil)

Dul ve yetimler: Eşini kaybeden ve SGK’dan dul maaşı alanlar ile yetim maaşı alanlar.