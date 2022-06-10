Piyasalarda haftanın son günü: Dolar ne kadar oldu? (10 Haziran 2022)

10 Haziran 2022 Cuma, 09:16

Piyasalarda Hazine, TCMB, BDDK, SPK tarafından atılan koordine adımların uygulamaya alınması ile birlikte piyasaya, YP mevduatlara tahvil piyasasına ve bankacılık sektörüne etkisi izlenecek.

Mayıs başından beri devam eden yükseliş dün Hazine'nin "Enflasyon ve kur başta olmak üzere atacağımız adımlar bu akşamdan itibaren açıklanacak" açıklaması ardından durmuştu. Açıklama öncesi 17.3 ile 20 Aralıktan beri en yüksek seviyede seyreden dolar/TL 16.8'e kadar gerilese de adımların açıklanmasıyla birlikte bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 17'nin üzerine çıktı.

Dolar/TL bu sabah saat 09.12'de 17.16/17.17 seviyesinden işlem gördü.

Ekonomi yönetimi dün gece başlayan TL varlıkları özendirmeyi ve yabancı para varlıklara TL cinsi daha çok karşılık ayırarak caydırmayı amaçlayan adımlar attı.

Bu kapsamda Hazine gelire endeksli senet ihracı başlatırken, bazı kredilerde vade azaltımına da gidildi.

Selektif alanlar hariç kredilerde zorunlu karşılık oranı iki katına çıkarıldı. Yabancı para mevduata zorunlu karşılığa ilave olarak TL tahvil tesisi zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluk YP'den TL'ye dönüşümü zayıf kalan bankalar için yüzde 10'a kadar ulaşacak oranda tahvil tesisi getirilerek caydırıcılık amaçlandı.

Hazine TL'deki son haftalarda art arda kaydedilen yeni değer kayıplarını takiben ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Türkiye'de ek sermaye kontrolü getirilmesine yönelik risklere dikkat çekmesinin bir gün ardından dün akşam bir açıklamada bulunmuş ve "vazgeçilmez" serbest piyasa koşullarının sorgulanmaması gerektiğini belirterek bir dizi adım atacağını açıklamıştı.

"YABANCI PARA MEVDUATA GETİRİLEN TL TAHVİL TUTMA ZORUNLULUĞU BÜYÜK ADIM"

Adımlar Hazine'nin bu açıklamasının hemen ardından geldi.

Hazine ayrıca bu sabah yaptığı açıklamada serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, TL kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceğini de belirtti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Yeni açıklanan adımlar arasında GES ihracına gelecek talebi takip edeceğiz. Mevcut Hazine tahvili ile kıyaslama yaptığımızda bu ihracın yüzde 30'un bir miktar altında yatırımcıya getiri sunacağını söyleyebiliriz. Bu ihraca talep gelecektir detaylar açıklandıkça daha belirgin analiz edilir" dedi ve ekledi:

"TCMB'nin kredilere ZK adımı selektif olmayan kredi faizlerinde artış getirir. Yabancı para mevduata getirilen TL tahvil tutma zorunluluğu ise büyük bir adım. YP mevduatı bankalar için çok maliyetli bir hale geliyor. Oran yüzde 3 ancak dönüşüm sağlayamayanlar için yüzde 10'a kadar ulaşıyor. Burada YP mevduat tutan banka için tahvil tutma zorunluluğu ile yapılan cezalandırma büyük. Aynı anda tahvil piyasası da destekleyecek bir adım. Bu adım için ay sonuna yakın devreye girecek ve uygulama talimatı ile detaylandırılacaktır"

TL NİSAN SONUNDAN BERİ BASKI ALTINDA

Türkiye'de uygulanan ekonomi ve kur politikasına ilişkin riskler nedeniyle oluşan endişe ile piyasalar uzun süredir baskı altında. TL nisan sonundan beri yüzde 13'ün üzerinde, yılbaşından beri yüzde 23 üzerinde değer kaybetmiş durumda.

Ekonominin döviz ihtiyacı artarken, mevcut kur ve ekonomi politikaları her geçen gün daha çok sorgulanıyor. Bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları politikada TL'nin değer kaybı bir kez daha belirginleşti. CDS, Hazine'nin dolar cinsi borçlanma maliyetini çift haneye daha da yaklaşırken bu maliyetle borçlanmanın tercih edilip edilmeyeceği de piyasalarda takip edilen bir konu.

Artan döviz ihtiyacının nasıl finanse edileceği sorusu piyasada her an canlı kalmaya devam ederken dün açıklanan adımların başta bireylerin 130 milyar doları aşan döviz mevduatı olmak üzere TL'ye geçişin sağlanıp sağlanamayacağı piyasada önemli olacak.