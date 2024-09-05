Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı zam açıklaması: '6 ay çile çekelim...'
Ekonomist Atilla Yeşilada YouTube'ta katıldığı bir programda çarpıcı ifadelerde bulundu. Yeşilada 2025 yılında çalışanlara ne kadar zam yapılması gerektiğini açıkladı.
Ekonomist Atilla Yeşilada YouTube kanalı Mesele Ekonomi'de çarpıcı ifadeler kullandı.
Ekonomist Atilla Yeşilada "Ocak ayında maaşlara 2025 enflasyon hedefi kadar zam yapılırsa enflasyon beklentileri kırılır'' ifadelerini kullanarak maaşlara ne kadar zam yapılması gerektiğini belirtti.
Yeşilada Türkiye'de enflasyon tahminlerinin bir türlü tutmayıp revize edilmesini ve resmi enflasyonu açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinin birçok soru işareti barındırdığını görmezden gelerek yaptığı açıklamanın devamında şöyle konuştu:
''Hedef enflasyon %14 ise maaşlara %14 zam yapılmalı. 6 ay çile çekelim, sonra bu beladan kurtulacağız."
Etiketler: #Atilla Yeşilada #asgari ücret #maaş #enflasyon
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