TÜİK enflasyonu açıkladı: 2024'ün başından bu yana maaşların 3'te 1'i eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin verileri açıkladı. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'ni son ay için yüzde 2.47 olarak açıkladı. Yılbaşından bu yana ücretlerin ne kadar eridiği belli oldu.

Savaşkan İskefli
03 Eylül 2024 Salı, 11:40
TÜİK enflasyonu açıkladı: 2024'ün başından bu yana maaşların 3'te 1'i eridi

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 olurken yıllık bazda yüzde 51,97 olarak gerçekleşti. 

TÜİK enflasyonu açıkladı: 2024'ün başından bu yana maaşların 3'te 1'i eridi

ARA ZAM YAPILMADI

Çalışanlar bu yıl da yüksek enflasyon nedeni ile asgari ücrete ara zam yapılmasını beklerken bu kez 2024 yılında ara zam yapılmadı. 

Ara zam yapılmayan asgari ücretlilerin yılbaşından bu yana maaşlarının ne kadar eridiği de belli oldu.

TÜİK enflasyonu açıkladı: 2024'ün başından bu yana maaşların 3'te 1'i eridi

AYLIK ENFLASYON

2024 yılında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) belirlemelerine göre şöyle oldu:

  • 2024 Ocak - %6.7
  • 2024 Şubat - %4.53
  • 2024 Mart - %3.16
  • 2024 Nisan - %3.18
  • 2024 Mayıs - %3.37
  • 2024 Haziran - %1.64
  • 2024 Temmuz - %3.23
  • 2024 Ağustos - %2.47
TÜİK enflasyonu açıkladı: 2024'ün başından bu yana maaşların 3'te 1'i eridi

MAAŞLAR ERİDİ

TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre yılın ilk 6 ayında ara zam almayan çalışanların maaşı yüzde 24,73 erirken ilk 8 ayda ise bu oran yüde 31.93 oldu.

TÜİK enflasyonu açıkladı: 2024'ün başından bu yana maaşların 3'te 1'i eridi

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ERİDİ?

2024 Ocak'ta 17 bin 2 TL olan asgari ücret böylece 8 ayda 5 bin 430 lira 31 kuruş eridi. 

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