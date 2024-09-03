TÜİK enflasyonu açıkladı: 2024'ün başından bu yana maaşların 3'te 1'i eridi

ARA ZAM YAPILMADI

Çalışanlar bu yıl da yüksek enflasyon nedeni ile asgari ücrete ara zam yapılmasını beklerken bu kez 2024 yılında ara zam yapılmadı.

Ara zam yapılmayan asgari ücretlilerin yılbaşından bu yana maaşlarının ne kadar eridiği de belli oldu.