TÜİK enflasyonu açıkladı: 2024'ün başından bu yana maaşların 3'te 1'i eridi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin verileri açıkladı. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'ni son ay için yüzde 2.47 olarak açıkladı. Yılbaşından bu yana ücretlerin ne kadar eridiği belli oldu.
TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 olurken yıllık bazda yüzde 51,97 olarak gerçekleşti.
ARA ZAM YAPILMADI
Çalışanlar bu yıl da yüksek enflasyon nedeni ile asgari ücrete ara zam yapılmasını beklerken bu kez 2024 yılında ara zam yapılmadı.
Ara zam yapılmayan asgari ücretlilerin yılbaşından bu yana maaşlarının ne kadar eridiği de belli oldu.
AYLIK ENFLASYON
2024 yılında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) belirlemelerine göre şöyle oldu:
- 2024 Ocak - %6.7
- 2024 Şubat - %4.53
- 2024 Mart - %3.16
- 2024 Nisan - %3.18
- 2024 Mayıs - %3.37
- 2024 Haziran - %1.64
- 2024 Temmuz - %3.23
- 2024 Ağustos - %2.47
MAAŞLAR ERİDİ
TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre yılın ilk 6 ayında ara zam almayan çalışanların maaşı yüzde 24,73 erirken ilk 8 ayda ise bu oran yüde 31.93 oldu.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR ERİDİ?
2024 Ocak'ta 17 bin 2 TL olan asgari ücret böylece 8 ayda 5 bin 430 lira 31 kuruş eridi.
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