Ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası: 'Doğruysa, iş bitti...'

01 Mayıs 2022 Pazar, 10:31

Merkez Bankası, Bloomberg'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, yabancıya sıfır faizle TL verip döviz elde etmeyi planlıyor. İddiaya göre swap kanalıyla yabancıya aldığı TL ile en az iki yıl vadeli tahvile yatırım şartının getirilmesi, dolara da yüzde 4 faiz verilmesi planlanıyor.

Ekonomist Atilla Yeşilada, söz konusu iddiayı ve ekonomiye ilişkin gelişmeleri Integral Foreks'te Dr. Artunç Kocabalkan'a değerlendirdi. Yeşilada, "Son iki veri haftasına göre Merkez Bankası tüm girişlere rağmen 4-7 milyar arka kapıdan döviz satarak dövizi tuttu" dedi.

"İDDİA DOĞRUYSA, İŞ BİTTİ"

Yeşilada, şöyle konuştu:

"Türkiye yeni bir para birimine geçti, ben buna 'Türk doları' diyorum. Şu anda sistem tamamen dolarize edildi. Para verip devlet tahvili alanlara yüzde 4 dolar garantisi verileceği doğruysa bu iş bitti ağabey, bunun sonu yok. "

"KUR YAZ AYLARINDA KESİN ŞEKİLDE PATLAYACAK"

"Suudi Arabistan muhtemelen 10-15 milyar swap 'kıyağı' atar ama bunlar TCMB'nin ateş gücünü artırmaz. Bloomberg'in iddiası doğruysa da 10-15 milyar dolar girer. Ama sonuçlar değişmeyecek çünkü çok basit bir mantık var. Turizmde de 40 milyar dolar geldi diyelim, siz bir yandan iç talebi pompalayıp bir andan da ticaret açığını kapamaya çalışırsanız bu olmaz. Resesyonu göze alamıyorsun, faiz artıramıyorsun, yaz aylarında kur kesin şekilde patlayacak."

"MERKEZ BANKASI ARKA KAPIDAN 4-7 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATTI"

"Bu hesabı yapanların adını vermiyorum, yine dava açılabilir ama son iki veri haftasına göre Merkez Bankası tüm girişlere rağmen 4-7 milyar arka kapıdan döviz satarak dövizi tuttu. Eğer bu iddia doğruysa ne yaparsan yap bu işin sonu gelecek. 1 hafta içinde olmaz ama 2,5 ay içinde bu iş ciddi şekilde patlayacak."