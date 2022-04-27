Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün tedavüle sokuldu
Merkez Bankası, yeni tedavüle sokulan 10 TL'lerin banknotlardaki imzaların Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.
TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 1211 sayılı Kanun’un Bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotlar 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı.
I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.
TCMB'den yapılan açıklama şöyle:
"1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotlar 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır.
I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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