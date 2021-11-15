Satış adımından sonra Şok Marketler'e hisse şoku!
Şok Marketler'de azınlık hisselerinin hızlı teslimat şirketi Getir'e satışı için bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanması sonrası Şok hisseleri sert düştü.
Şok Marketler tarafından Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada, şirkette doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin, şirketin azınlık hisselerini hızlı teslimat şirketi Getir'e satışı için bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığı belirtildi.
Şok Marketler geçen hafta, büyük bölümü haftanın son üç gününde olmak üzere yüzde 18.8 prim yaparak 13.82 liradan kapanmıştı.
SERT DÜŞTÜ
Geçen haftaki sert yükselişin ardından bu sabah ilk işlemlerde yatay seyirle açılan Şok hisseleri daha sonra satışlarla karşılaştı. Hisseler saat 10.20'de yüzde 5.5 düşüşle 13.05 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 2.4 primliydi.
ONAY BEKLİYOR
Getir ayrıca e-ticaret platformu n11.com'da hisse alımı için düzenleyici kurumdan onay bekliyor. Getir'in kurucularından Nazım Salur, geçen haftaki açıklamalarında şirketin perakendecilik alanını hızlandırmayı amaçladığını ifade etmişti.
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