Ekonomist Barış Soydan'dan kritik dolar uyarısı: 'Yerel seçime kadar bırakmazlarsa seneye...'

Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:26

Güncelleme: 04.08.2023 - 12:31

Dün dolar/TL gün içerisinde zirvesini 27.44 ile yeniledi. Bugün ise zirvenin altında sınırlı düşüşünü sürdürüyor.

Seçim öncesinde baskılanan döviz kurları, hızla yükselen cari açığın ödemeler dengesi krizi riskini artırması nedeniyle seçim sonrasında kısmen “serbest” bırakılmış ve Merkez Bankası (TCMB) rezerv biriktirmeye başlamıştı.

Son iki haftalık dönemde TCMB’nin net döviz satışı yaptığı ortaya çıktı. TCMB’nin eski baş ekonomisti Hakan Kara’nın hesaplamasına göre, 14-31 Temmuz arasındaki dönemde TCMB nette 3,7 milyar dolarlık döviz satışı yaptı.

Kara, konuya ilişkin, “Seçimden sonra epey döviz toplayan TCMB, temmuzun ikinci yarısında kuru sabit tutabilmek için nette piyasaya tekrar döviz likiditesi verdi” dedi.

Seçimden sonra epey döviz toplayan TCMB, Temmuz’un ikinci yarısında kuru sabit tutabilmek için nette piyasaya tekrar döviz likiditesi verdi. pic.twitter.com/7ZrAH4c5lD — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) August 2, 2023

"NURTOPU GİBİ YENİ BİR KUR KRİZİMİZ OLACAK"

Öte yandan doların 28 TL'ye doğru zıpladığını söyleyen Gazeteci Barış Soydan, müdahale düşüyor diyerek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.

"Bıraksalar devam edeceği belli. Yerel seçime kadar bırakmazlarsa seneye bahar nurtopu gibi yeni bir kur krizimiz olacak. Kehanet gibi görünüyor ama aslında basit gerçek.."