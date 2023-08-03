Son Dakika... TÜİK temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 10:08

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 9.49, yıllık enflasyon yüzde 47.83 oldu.

Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE haziranda aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oranında artmıştı. Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü.

EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

TÜİK’e göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu.

ENAG: AYLIK ENFLASYON ÇİFT HANELERDE

Öte yandan akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.

2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69.21 oldu.

İSTANBUL ENFLASYONU YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1 Ağustosta açıkladığı verilere göre, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,84 artarak yıllık yüzde 63.7’ye yükseldi.

Endeks 2022 yılı Kasım ayında yüzde 105.55 ile son 25 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra Haziran ayında 12 aylık çerçevede yüzde 55.19’a gerilemişti.