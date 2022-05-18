Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan 'dolar' için korkutan senaryo: '24 TL'yi bulur'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:06

Dolar/TL, yaklaşık 10 günlük yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15.50'nin üzerine çıkarken analistler kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasına yönelik risklerin özellikle de orta vadede arttığına dikkat çekiyor.

Doların yükselişi hakkında Tele1'e konuşan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Amerika ve Türkiye arasında enflasyon farkını hesaplayın. Normalde biz bir milli paranın ileri tarihte değeri ne olacak dediğimizde iki ülke arasındaki enflasyon farkını baz alırız. ABD ile Türkiye arasında 50 puan enflasyon farkı olsun ki aslında bu daha fazladır. Bu kur 16 lira ise 8 lira daha koyacağız demektir. Yani eğer doğru politikaları acil bir şekilde gündeme almazsak şu tarihten 12 ay sonra sizin potansiyel olarak dolar/TL'niz 24'e gider" dedi.