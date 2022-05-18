'Şüpheli' paketten 10 bin 200 dolar çıktı, polisler sahibine teslim etti: 'Sayısal loto tutturmuş gibi mutlu oldum'

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İstanbul Ümraniye Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri Ümraniye Belediyesi önündeki şüpheli paket ihbarıyla beraber içinde para dolu bir çanta buldu. Çantayı bulan polis memurları içinden çıkan pasaportla ulaşılan sahibine teslim etti.

İHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:21

Olay, 17 Mayıs Salı günü saat 21.50 sıralarında Ümraniye Belediyesi önünde bulunan parkta meydana geldi. Yurttaşlar tarafından parkta bulunan şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri çanta etrafında önlem alarak inceleme yaptı.

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