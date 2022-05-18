Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 2.401,16 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,33 puan değer kazandı.
Dün 2.394,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,06 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 2.390,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.385,22, en yüksek ise 2.405,84 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükseldi, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Sabancı Holding, Hektaş, Yapı ve Kredi Bankası oldu.
ALTININ ONSU 1.819,6 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,96, bileşik getirisi yüzde 26,52 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2409 ve dolar/yen paritesi 129,1 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 15,9550 liradan, avro 16,7980 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.819,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 111,5 dolardan işlem görüyor.
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