TESK Başkanı Palandöken'den yapılandırma isyanı: 'Esnaf nasıl ayağa kalkacak?'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı “Yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor” başlıklı paylaşımda esnafın mevcut ekonomik koşullar altında ödeme güçlüğü yaşadığını söyledi.

Palandöken, "Vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna olan borçların 72 aya bölünmesi olumlu bir adım gibi görünse de yüksek faiz nedeniyle ödeme planları sürdürülebilir olmuyor. Esnaf borcunu ödemek istiyor ancak mevcut ekonomik şartlar buna izin vermiyor. Faiz oranları mutlaka düşürülmeli, esnaf çalışıp borcunu ödemek istiyor ancak mevcut şartlarla bunun gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.

YÜKSEK FAİZ YAPILANDIRMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Palandöken, Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Bağ-Kur ve SSK borçlarını 72 aya kadar yapılandırdığını ancak faiz oranlarının yüzde 39 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Bu durumun yapılandırmaları cazip olmaktan çıkardığını vurgulayan Palandöken, "Hem Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur ve SSK borçlarını 72 aya kadar yapılandırıyor. Ancak faiz oranı yüzde 39 seviyesinde. İnsanlar bırakın borcunu ödemeyi faizini bile karşılayamaz hale geliyor. Bu nedenle esnaf bu yapılandırmaları cazip bulmuyor. Vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna olan borçların 72 aya bölünmesi olumlu bir adım gibi görünse de yüksek faiz nedeniyle ödeme planları sürdürülebilir olmuyor. İnsanlar zaten mevcut taksitlerini ödemekte zorlanıyor. Böyle bir ortamda yüksek maliyetli yapılandırmaların altından kalkmaları mümkün değil. Esnaf borcunu ödemek istiyor ancak mevcut ekonomik şartlar buna izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

KREDİYE ERİŞİMDE DE SORUN YAŞANIYOR

Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilere erişimin de zorlaştığını belirten Palandöken, birçok esnafın mevcut borçları nedeniyle kredi kullanamadığını kaydetti.

Palandöken, "Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla verilen krediler de artık alınamaz hale geldi çünkü esnafın ya vergi dairesine ya da Bağ-Kur’a borcu bulunuyor. Borçlarını kapatmaya çalışan esnaf aynı zamanda krediye erişemiyor. Çektiği krediyi ödeyen yeniden kredi kullanamıyor. İnsanlar başkasından borç alarak yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor. Bu durum esnafı daha da çıkmaza sürüklüyor" dedi.

'PİYASALARIN CANLANMASI İÇİN ÇÖZÜM ŞART'

Türkiye’de yaklaşık iki buçuk milyon esnaf ve sanatkar bulunduğunu hatırlatan Palandöken, iş yerlerinin kapanmasının ekonomiye olumsuz yansıyacağını belirtti.

Palandöken, "Dükkânına mal koyamayan, vergi borcunu ve SGK primini ödeyemeyen esnaf nasıl ayağa kalkacak? Nasıl rekabet edecek? Türkiye’de yaklaşık iki buçuk milyon esnaf ve sanatkâr bulunuyor. Bu işletmeler piyasadan çekildiğinde yerlerine yenisinin gelmesi kolay değil. Kapanan iş yerinin tekrar ayağa kalkması artık çok zor hale geliyor.

Bir yapılandırma yapılmalı ve insanlar rahatlatılmalı. Faiz oranları mutlaka düşürülmeli, esnaf çalışıp borcunu ödemek istiyor ancak mevcut şartlarla bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Bu sıkıntının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Aksi halde ne esnaf ayağa kalkabilir ne de piyasalar yeniden canlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.