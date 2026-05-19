Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yatırım devleri gümüş raporunu güncelledi: UBS, HSBC ve JPMorgan'dan yeni tahminler

Yatırım devleri gümüş raporunu güncelledi: UBS, HSBC ve JPMorgan'dan yeni tahminler

19.05.2026 12:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Yatırım devleri gümüş raporunu güncelledi: UBS, HSBC ve JPMorgan'dan yeni tahminler

Küresel belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve sanayi talebindeki artış gümüş fiyatlarını tarihi zirvelere taşırken, uluslararası finans kuruluşları da tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Son bir yılda fiyatı ikiye katlanan gümüş için 100 dolar senaryoları gündeme gelirken, analistler “1000 dolar” tartışmalarına da açıklık getirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gümüş, son dönemdeki sert fiyat hareketleriyle yatırımcıların odağına yerleşti. Küresel piyasalarda artan belirsizlik ortamında güvenli liman arayışının güçlenmesi, değerli metale olan ilgiyi artırdı.

2025 yılının başında ons başına yaklaşık 30 dolar seviyesinde işlem gören gümüş, 2026 başında 121 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Böylece kısa süre içinde fiyatını yaklaşık ikiye katladı.

ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU

Analistlere göre gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsurlar arasında yüksek enflasyon, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler yer aldı.

Özellikle doların zayıfladığı dönemlerde yatırımcıların altın ve gümüş gibi fiziki varlıklara yönelmesinin fiyatları desteklediği belirtiliyor.

SANAYİ TALEBİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Gümüş, yatırım aracı olmasının yanı sıra sanayi üretiminde de yoğun şekilde kullanılıyor.

Güneş panelleri, elektrikli araçlar, otomotiv teknolojileri ve elektronik üretiminde kullanılan metal, artan sanayi talebi sayesinde yükselişini sürdürüyor.

OYNAKLIK DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar, gümüş fiyatlarının altına kıyasla daha sert dalgalanmalar gösterebildiğine dikkat çekiyor.

2026 başında 113 doların üzerine çıkan fiyatların haftalar içinde 77 dolara kadar gerilemesi, piyasadaki oynaklığın boyutunu ortaya koydu.

DEV BANKALARDAN YENİ TAHMİNLER

UBS GROUP

İsviçre merkezli finans kuruluşu UBS, gümüşün orta vadede ons başına 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Banka, yatırım talebi ile sanayi kullanımındaki artışın fiyatları desteklemeyi sürdüreceğini belirtiyor.

HSBC

HSBC, gümüş fiyatı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı için ons başına ortalama 75 dolar, 2027 yılı için ise 68 dolar seviyesini öngörüyor. HSBC’nin önceki tahminleri sırasıyla 68,25 dolar ve 57 dolar seviyesindeydi.

JPMORGAN

JPMorgan ise gümüş arzının büyük bölümünün madencilik yan ürünü olarak elde edilmesi nedeniyle üretim artışının sınırlı kaldığını vurguluyor. Bu nedenle banka, ons başına 81 dolar hedef veriyor.

“1000 DOLAR” TARTIŞMALARINA YANIT

Piyasalarda zaman zaman gündeme gelen “gümüş 1000 dolara ulaşabilir mi?” tartışmaları sürerken, analistler kısa vadede bu seviyeyi gerçekçi bulmuyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda daha olası senaryo 100-150 dolar bandı olurken, gümüş fiyatlarında sert dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.a

İlgili Konular: #gümüş #Tahmin

İlgili Haberler

Küresel devlerden yeni altın tahminleri: Yıl sonunda fiyatlar ne kadar olacak?
Küresel devlerden yeni altın tahminleri: Yıl sonunda fiyatlar ne kadar olacak? Küresel finans kuruluşlarının 2026 altın tahminleri, ons altında yüksek fiyat beklentisinin sürdüğünü gösteriyor. Reuters’ın derlediği beklentilere göre birçok kurum 5 bin doların üzerindeki seviyeleri temel senaryo olarak değerlendirirken, bazı kuruluşlar 6 bin dolar ve üzeri hedefler açıkladı.
İran borsasında 80 gün sonra bir ilk: İşlemler yeniden başladı
İran borsasında 80 gün sonra bir ilk: İşlemler yeniden başladı İran’ın en büyük hisse senedi piyasası olan Tahran Borsası, savaş nedeniyle verilen 80 günlük aranın ardından 19 Mayıs itibarıyla yeniden işlemlere başladı. Açılışla birlikte hisse senedi ve türev ürün işlemleri de yeniden devreye alındı.
Trump'tan İran saldırısına erteleme kararı: Petrol fiyatları düşüşe geçti
Trump'tan İran saldırısına erteleme kararı: Petrol fiyatları düşüşe geçti ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası saldırıyı ertelediğini açıklaması ve ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini 30 gün uzatmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 düşerek 110,33 dolara geriledi.