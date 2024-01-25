Ekonomist Mahfi eğilmez açıkladı: Bir de greedflasyon hayatımıza girdi

Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:51

Güncelleme: 25.01.2024 - 11:51

Ünlü Ekonomis Mahfi Eğilmez'in, yüksek enflasyonla birlikte Türkiye'nin 'skimpflasyon' (ürünün kalitesinin düşürülmesi) ve 'shrinkflasyon' (ürünün gramajının düşürülmesi) dönemine girdiğini açıklamasının ardından yeni bir kavramın daha hayatımıza dahil olduğunu açıkladı.

Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir de greedflasyon var" diyerek paylaştığı yeni kavramın yüksek enflasyon olan ülkelerde ortaya çıkan, mal ve hizmetlerin satış fiyatını enflasyonun üzerinde artırma eylemi olarak açıkladı.

Yanlış para ve maliye politikasının etkisi

'Greed'in açgözlülük anlamı taşıdığına dikkat çeken Eğilmez, şu bilgileri verdi:

"Türkiye gibi ithalata bağımlı, dolarizasyon etkisindeki ülkelerde faiz yanlış belirlenirse enflasyonun bütün türleri aynı anda ortaya çıkar. O aşamadan sonra yalnızca faizi doğru belirleyerek enflasyonu kalıcı olarak düşürmek mümkün olmaz. Baz etkisiyle geçici düşüşler olabilir.

Bir de greedflasyon var. Greed İngilizce'de açgözlülük demek. Bu da yüksek enflasyonun yarattığı ortamdan yararlanarak mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını enflasyonun da üzerinde artırma eylemini tanımlıyor.

Bu da dünyanın her tarafında görülebiliyor. Ne var ki enflasyonun çok yüksek olmadığı yerlerde fazla ortaya çıkmıyor.

Greedflasyonun nedeni enflasyonun yüksekliği. Bu kadar yüksek enflasyonda greedflasyon kaçınılmazdır. Faizi gerçek enflasyonun üçte biri düzeyinde tutunca bunlar kaçınılmaz oluyor. O nedenle bu durumun oluşmasında firmalardan ziyade izlenen yanlış para ve maliye politikasının etkisi var. Dolayısıyla MB'nin kabahati başkalarında aramaya hakkı yok."