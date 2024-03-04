Ekonomist Mahfi Eğilmez'den çarpıcı enflasyon yorumu
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 4,34, TÜİK ise 4,53 olarak açıkladı. TÜİK'in verilerini ilk defa ENAG'ı geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Verileri değerlendiren Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "IMF hazırlığı mı?" diye sordu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre şubatta aylık enflasyon yüzde 4,53 olurken, yıllık enflasyon yüzde 67,07'ye yükseldi.
ENAG verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. Böylece aylık veride TÜİK, ENAG'ı geçti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ekonomist Mahfi Eğilmez, "TÜİK, ENAG'ı aylık bazda geçti. IMF hazırlığı mı?" dedi.
Şubat ayı enflasyonu TÜİK'e göre % 4,53, ENAG'a göre % 4,34 arttı. 12 aylık enflasyon TÜİK'e göre % 67,07, ENAG'a göre % 121,98 arttı. TÜİK, ENAG'ı aylık bazda geçti. IMF hazırlığı mı?— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) March 4, 2024
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