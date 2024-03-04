Ekonomist Mahfi Eğilmez'den çarpıcı enflasyon yorumu

Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:07

Güncelleme: 04.03.2024 - 12:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre şubatta aylık enflasyon yüzde 4,53 olurken, yıllık enflasyon yüzde 67,07'ye yükseldi.

ENAG verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. Böylece aylık veride TÜİK, ENAG'ı geçti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ekonomist Mahfi Eğilmez, "TÜİK, ENAG'ı aylık bazda geçti. IMF hazırlığı mı?" dedi.