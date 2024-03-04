Son Dakika... ENAG şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında yüzde 4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:13
Son Dakika... ENAG şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor.  

Açıklanan oranların Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

YILLIK BAZDA GERİLEDİ

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında yüzde 4,32 arttı.  E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise  yüzde 121,98 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 9,38 artarken yıllık da yüzde 129,11 yükselmişti.

Şubatta, E-TÜFE seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri aşağıdaki tabloda birlikte gösterilmiştir. 

YÜZDE 10 ÜZERİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 10,49 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler kaleminde gerçekleşmiştir.


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