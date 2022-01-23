Ekonomist Oğuz Demir paylaştı: 500 liralık banknotlar mı geliyor?

23 Ocak 2022 Pazar, 15:52

BDDK kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

BDDK’nin Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

1 ŞUBAT’TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

EKONOMİST DEMİR PAYLAŞTI

Ekonomist Oğuz Demir, sosyal medya hesabından 500 TL'lik banknotların çıkmasının olası olduğunu vurguladı.

Demir'in ilgili paylaşımı şu şekilde:

"500'lük banknot çıkar mı diye soranlara yanıt olmuş.."