Ekonomist Özcan Kadıoğlu doların 20 yıllık seyrine dikkat çekti
Dolar/TL geçen hafta faiz indirimi sonrasında ve takibinde birden fazla kez tarihi zirvelerini test etmesinin ardından Ekonomist Özcan Kadıoğlu sosyal medya hesabından doların TL karşısında 20 yıllık serüvenine dikkat çekti.
Merkez Bankası (TCMB) son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi. Dolar/TL geçen hafta faiz indirimi sonrasında ve takibinde birden fazla kez tarihi zirvelerini test etti. Son zirve dün 18.6160 oldu. Kur iki haftadan uzun süredir yatay seyrettiği 18.6 seviyesinden ise anlamlı değişim göstermedi.
Kur cuma gün içi en yüksek 18.65 seviyesindeydi. Ağustos'taki faiz indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Ancak birikimli olarak bakıldığında TL yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda yüzde 55 değer kaybetti.
Ekonomist Özcan Kadıoğlu, 1 doların TL’ye karşı değerini Twitter hesabından şu şekilde yayımladı:
20 yıl önce : 1,67 TL
15 yıl önce : 1,18 TL
10 yıl önce : 1,78 TL
5 yıl önce : 3,82 TL
1 yıl önce : 9,48 TL
1 ay önce : 18,45 TL
1 Hafta önce :18,57
Bugün : 18,59 TL
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