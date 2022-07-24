Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül: Hazine boşaldıkça siyasi iktidar baskısı artırıyor
Vergi Daireleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeni uygulamasıyla vergisini ödeyemeyen şirketlerin üzerine kayıtlı makine ve taşıtlarına artık el konulabilecek. Prof. Dr. Bülbül, “5’li çete’’ diye anılan şirketlerin vergi borcu silinirken başlatılan bu işleme ilişkin “Hazine boşaldıkça iktidar baskısı artıyor’’ dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi borçları için aldığı yeni karar tartışma yarattı. Vergi Daireleri Gelir İdaresi Başkanlığı işleme koyduğu yeni uygulamayla, vergisini ödeyemeyen şirketlerin üzerine kayıtlı makine ve taşıtlarına el koyma emri çıkarılıyor. El konulan araçlar ticaret hizmetinden çekilerek satışa konuluyor.
Karar, iktidarın kendisine yakın şirketlere yönelik vergi aflarını akıllara getirdi. Muhalefetin “5’li çete” olarak tanımladığı şirketlerin, 2010 ile 2020 yıllarını kapsayan döneme ait yaklaşık 422 milyon TL’lik vergi borcunun silindiği Ticaret Bakanlığı’nın verilerine yansımıştı.
İLK KEZ YAPILIYOR
Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül, alınan kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bülbül, “Önceden de taşıtlara haciz konulurdu ama yakalama emri çıkarılmazdı. Hazine boşaldıkça siyasi iktidar baskısı artırıyor” dedi.
Yeni uygulamanın ticaretle uğraşan kişilerin iş yapmasını da engellendiğini belirten Bülbül şunları söyledi: “Bu, siyasi iktidar için yeni bir borçlanma aracı. Geçmişte böyle bir uygulama yoktu. Vergi daireleri bir yandan bu uygulamayı yaparken vergi borcundan dolayı el konulup satılan araçtan artan paraları da mükelleflerine hemen iade etmiyor. O parayı bir süre kendisi kullanıyor. Hem böyle bir yeni modele yönelmek, hem de gecikme ve tecil faizinin artırılması, hükümetin ciddi bir kaynak arayışında olduğunu gösteriyor. Bu ihtiyacı yine zamlarda olduğu gibi yurttaştan karşılamaya çalışıyor.”
FAİZ DE ARTIRILDI
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergide gecikme faizi Temmuz ayından itibaren yüzde 64 artışla yüzde 1.6’dan 2.5’e çıkartıldı. Vergide tecil faizi ise yüzde 62.5 artışla yüzde 24 oldu.
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