TCDD 'Beşli çete'ye kiracı oldu: Ofis başına 50 bin lira ödeyecek

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:07

Dün, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, yapmış olduğu açıklamada beşli çetenin borcunun 22 yıl ertelendiğini duyurdu.

Devlet Su İşleri (DSİ), beşli çeteden biri olan Limak’a 92 milyon TL’lik ihale verdi. TCDD, 5’li çetenin işlettiği Ankara YHT Garı’nda kiracı oldu. İGA’nın İstanbul Havalimanı için ödemesi gereken 1,1 milyar avro 20 yıl ertelendi.

TEK BİR İHALE BİLE KAÇMADI

Birgün'de yer alan habere göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, DSİ Genel Müdürlüğü, 24 Mayıs tarihinde “Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim Yeri ve Köylerin Altyapı Çalışmaları 4’üncü Kısım İnşaatı” adı altında ihale düzenledi. İhale 92 milyon TL’ye Limak İnşaat’a verildi. Yusufeli Barajı’nın yapımı ve taşınma için beşli çeteye 3,5 milyar TL ödendi.

DEVLET MÜLKÜNDE KİRACI OLDU

TCDD, Kamu Özel İşbirliği modeli ile Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına yaptırılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’na kiracı oldu. TCDD yönetimi tarihi gar binasını Sağlık Bakanı Koca’nın üniversitesine verirken YHT garında kiralanan ofis başına aylık 50 bin TL kira ödeyecek. Kiralama şirketlere para aktarma operasyonu olarak değerlendirildi.

BORÇLARI 22 YIL ERTELENDİ

İcra daireleri dolup taşarken, yurttaş kredi borcuyla cebelleşirken, devlet bir dolara muhtaçken 5’li çeteye kıyak üstüne kıyak geliyor. İstanbul Havalimanı’nın ihalesini alan ve işleten İGA şirketinin 2019, 2020 ve 2021 yıllarında kamuya ödemesi gereken 1 milyar 195 bin avro kira bedeli 2042 ve 2043 yıllarına ertelendi.