Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'dan emekli temmuz zammı tahmini: 'AKP her seçim sürecinde yaptığı gibi...'

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'dan emekli temmuz zammı tahmini: 'AKP her seçim sürecinde yaptığı gibi...'

18.05.2026 11:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'dan emekli temmuz zammı tahmini: 'AKP her seçim sürecinde yaptığı gibi...'

TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya yükseltmesi, emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam hesaplarını yeniden gündeme taşıdı. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz’ın değerlendirmeleri yeni tahminlere göre olası zam oranlarını ortaya koydu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16’dan yüzde 26’ya yükseltmesi, emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam hesaplarını yeniden gündeme taşıdı. Yeni beklentiler resmi enflasyon patikasına göre oluşacak maaş artışlarına ilişkin hesaplamaları da değiştirdi.

TEMMUZ ZAM HESAPLAMALARI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, güncellenen yüzde 26’lık yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yaptığı değerlendirmede mayıs ayında yüzde 3, haziran ayında ise yüzde 1,5 enflasyon varsayımıyla temmuz zammının netleştiğini ifade etti.

Yılmaz, “Bu varsayımdan hareket edersek, temmuz ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19,85, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,5 civarında zam yapılacak” dedi.

MAAŞLARDA OLASI YENİ SEVİYELER

Hesaplamalara göre, söz konusu zam oranlarının mevcut maaşlara yansımasıyla ortaya çıkabilecek tablo şöyle:

  • En düşük SSK / Bağ-Kur emekli maaşı: 20.000 TL → 23.970 TL
  • En düşük memur emekli maaşı: 27.772 TL → 32.077 TL
  • En düşük bekar memur maaşı: 61.890 TL → 71.483 TL

ZAM ORANLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, hesaplanan artışların mevcut ekonomik koşullar altında yeterli olmayacağını belirterek şunları söyledi:

Bu zam oranı emekliyi de çalışanı da sefaletten kurtarmayacak. Ancak olası bir erken seçim tüm hesapları alt üst edebilir. Çünkü AKP her seçim sürecinde yaptığı gibi kesenin ağzını açacak ve tüm emeklilere en az yüzde 50 zam verilecek

İlgili Konular: #enflasyon #emekli maaşı #maaş zammı #emekli maaşları

İlgili Haberler

Savaş dev ekonomiyi de vurdu: Çin'de nisan ayında büyük fren
Savaş dev ekonomiyi de vurdu: Çin'de nisan ayında büyük fren Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin ekonomisi nisanda büyüme hız kaybetti. Sanayi üretimi ve perakende satışlardaki artış yavaşlarken, sabit sermaye yatırımlarında düşüş kaydedildi.
Merkez Bankası ilk çeyrek raporunu yayımladı: Ticari gayrimenkul fiyatları en çok hangi ilde arttı?
Merkez Bankası ilk çeyrek raporunu yayımladı: Ticari gayrimenkul fiyatları en çok hangi ilde arttı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre ticari gayrimenkul fiyatları yıllık bazda nominal olarak artarken, reel değişim göstermedi.
SGK uzmanından kritik uyarı: O memurlar emekli maaşlarında büyük kayıp yaşayacak
SGK uzmanından kritik uyarı: O memurlar emekli maaşlarında büyük kayıp yaşayacak SGK uzmanı Özgür Erdursun, kamu çalışanlarının emeklilik hesaplamalarında sistem farkları nedeniyle ciddi gelir kayıpları oluşabildiğini belirtti. Erdursun, aynı maaş seviyesinde çalışan memurlar arasında emekli aylıklarının beklenenden çok daha düşük seviyelere inebildiğini ifade ederek, özellikle bazı meslek gruplarında bu farkın dikkat çekici boyutlara ulaştığını söyledi.