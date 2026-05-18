Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'dan emekli temmuz zammı tahmini: 'AKP her seçim sürecinde yaptığı gibi...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16’dan yüzde 26’ya yükseltmesi, emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam hesaplarını yeniden gündeme taşıdı. Yeni beklentiler resmi enflasyon patikasına göre oluşacak maaş artışlarına ilişkin hesaplamaları da değiştirdi.

TEMMUZ ZAM HESAPLAMALARI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, güncellenen yüzde 26’lık yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yaptığı değerlendirmede mayıs ayında yüzde 3, haziran ayında ise yüzde 1,5 enflasyon varsayımıyla temmuz zammının netleştiğini ifade etti.

Yılmaz, “Bu varsayımdan hareket edersek, temmuz ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19,85, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,5 civarında zam yapılacak” dedi.

MAAŞLARDA OLASI YENİ SEVİYELER

Hesaplamalara göre, söz konusu zam oranlarının mevcut maaşlara yansımasıyla ortaya çıkabilecek tablo şöyle:

En düşük SSK / Bağ-Kur emekli maaşı: 20.000 TL → 23.970 TL

20.000 TL → 23.970 TL En düşük memur emekli maaşı: 27.772 TL → 32.077 TL

27.772 TL → 32.077 TL En düşük bekar memur maaşı: 61.890 TL → 71.483 TL

ZAM ORANLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, hesaplanan artışların mevcut ekonomik koşullar altında yeterli olmayacağını belirterek şunları söyledi: