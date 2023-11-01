Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu anlattı: Boğaz Köprüsü özelleştirilecek mi?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:38

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:40

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Şimşek, şu an için özelleştirme kapsamında Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) bazı hidro elektirik santrallerin (HES), bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu açıkladı.

Özelleştirilecek HES, otoyol, liman ve köprülerin isimlerini vermeyen Şimşek, “Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil” diye konuştu.

"ELDEKİ GÜMÜŞLERİ SATACAK KADAR..."

Şimşek'in açıklamalarını Cumhuriyet TV'de değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Kamu özel işbirliği projeleri kapsamında olanları özelleştirmesi şu aşamada söz konusu değil. Öyle olunca akla ilk olarak, boğaz köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü), İstanbul-Ankara Otoyolu gibi projeler geliyor. Boğaz köprüsü, Cumhuriyetin 50. yılında 29 ekim'de açılmıştı. Ülke zor zamanlarda, 50. yılında bir köprü yapmayı başarmıştı. Şimdi ise 100. yılında bu köprünün elden çıkarılması söz konusu. Bütçeye her sene gelir sağlayan bu tip kalemleri elden çıkaracak, eldeki gümüşleri satmak zorunda kalacak kadar kamu bütçesi zor durumda" diye konuştu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ REVİZE EDİLECEK Mİ?

Yarın açıklanacak olan enflasyon raporuna ilişkin tahminlerde bulunan Kozanoğlu, "Ekonomi yönetiminin iddiası, 2024 yılı enflasyonunun yüzde 33 olması. Yarın açıklanacak rapordu bu enflasyon tahminin revize edilip edilmeyeceği anlaşılacak. Durum ne olursa olsun ekonomi yönetiminin inandırıcılığı açısından ciddi bir risk söz konusu. Göreve gelmelerinden kısa bir süre sonra kendi hedeflerini revize ettikleri görülecek. Revize edilmemesi için Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak açıklanması gerek bu da gerçekçi gelmiyor. Yüzde 33'lük yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 40'a yaklaşacak gibi görünüyor" dedi.