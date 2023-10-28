Erdoğan'ın çıkışı kurmaylarını şaşırttı: 'Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek zorda' iddiası
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Hamas çatışmasının ilk günlerinden bugüne tutunduğu tavır gittikçe sertleşti. İddiaya göre Erdoğan'ın tutumu parti içinde şaşkınlığa neden oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail'in Gazze saldırısının ilk günlerinde tutunduğu sakin tavır, yerini gittikçe sertleşen ifadelere bıraktı.
Erdoğan 10 günde, izlediği denge politikasından tamamen uzaklaştı. Son olarak İsrail'le yapılması planlanan enerji anlaşmalarının askıya alındığı iddia edildi.
Erdoğan'ın Hamas'ı mücahit
olarak tanımlamasının ardından ABD'den de açıklama geldi. ABD Hamas'ı 1997'den
beri terör örgütü olarak sınıflandırdığını açıkladı.
"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK" YORUMLARI
Gazete Pencere'den Nuray Babacan, AKP içinden kulis
bilgileri aktardığı yazısında "Hükümetin Gazze saldırısı konusunda 10
günden beri süren denge politikasından tamamıyla uzaklaşan sert sözleri,
partide politika yapan en muhafazakar görüşte olanların bile ‘Bu kadarını
beklemiyorduk’ yorumuyla karşılandı" dedi.
Nuray Babacan'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:
"Erdoğan’ın “Hamas terör örgütü değil. Kurtuluş ve
mücahitler grubudur” sözleri AKP’lilerin bile beklentilerini aştı.
Öncelikle geçtiğimiz aylarda AB’ye yeniden çıpalanmak için
gerekenin yapılacağını söyleyen Erdoğan’ın, Avrupa Birliği’nin Hamas’ı terör
örgütü ilan eden açıklamasının ardından sarf ettiği sözler, ilişkilerde yeni
duvarlar örülmesine neden olacak. AKP’lileri bu açıklamanın ekonomiye ve
Türkiye’nin dış politikadaki arabulucu pozisyonuna vereceği zarar daha çok
ilgilendiriyor."
FİDAN VE ŞİMŞEK ZORDA
"Erdoğan, Bakan Fidan’ın dengeli ve arabuluculuk üzerine inşa ettiği dış politika ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomiyi rayına oturtmak için batılı ülkelerden Körfez ülkelerine kadar kaynak aramaya yönelik turlarını bir çırpıda zora soktu. Dövizdeki ani artış, borsada yaşanan şok dalgası, AKP’lilerinin endişelerinin başlıcaları."
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