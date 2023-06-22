Faiz kararı sonrası İbrahim Ekinci’den açıklama: ‘Enflasyonu daha da arttıracaklar’

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:55

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:55

Piyasaların gözlerini çevirdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.Kurul, faiz oranının yüzde 8,5’ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Artırılan faiz kararının ardından Cumhuriyet TV’ye konuşan Ekonomi Yazarı İbrahim Ekinci, ‘enflasyonu daha da arttıracaklar’ açıklamasında bulundu.

“NAS VAR DEDİNİZ DE NE OLDU?”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2020’de Ekonomi Bakanı olarak göreve atanan Naci Ağval ve izlenen ekonomi politikalarını hatırlatan Ekinci, sözlerine şöyle başladı:

“Genellikle 20 civarında bir faiz beklentisi vardı. En düşük beklenti düzeyinde bir artış oldu. Para politikası metninde, kademeli bir faiz artışının öngörüldüğünü söylüyor. Dövizi durdurması konusunda etkisi sınırlı olur. Bu yabancıları memnun etmez. Yabancılar çok yüksek bir faiz artışı ve döviz kurunda istikrar bekliyordu. Memleketin dövize muhtaç durumu devam ediyor. 2020’nin Mayıs’ında politika faizi 825 iken, Ağbal göreve geldi, ‘NAS var sana ne oluyor’ diyerek adamı gönderdiler. Bu aradaki bir buçuk iki sene ne oldu? Bu maaliyeti kim üstleniyor? NAS var dediniz de ne oldu? Burası Türkiye, kimse hesap vermiyor, Erdoğan istediğini yapıyor.”

“ENFLASYONU DAHA DA ARTTIRACAKLAR”

Enflasyon oranlarının yükseleceğine dikkat çeken Ekinci, “Enflasyon ile mücadele bakımından sadece faiz artırımı yetmez. Kamu gelirlerini artırarak maliye politikasının da destek vermesi gerekir. Enflasyon ile faizlerin yakınlaşması lazım. Politika faizi 15 oldu, enflasyonumuz 40, 25 puanlık fark var. O yüzden çalışmaz. Her şekilde sıkıntılı yöne doğru gidiyor enflasyon, daha da arttıracaklar. Bu yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 50-60 arasındadır. Böyle 15’lik faizler enflasyon ile mücadele edemez” ifadelerini kullandı.

“BU FAİZ DOLARI AŞAĞI ÇEKMEZ”

Ekinci, kurdaki hareketliliğe ilişkin konuşarak sözlerini şöyle noktaladı:

“Dolar tırmanabilir. Bunun hesabı var ama bizdeki enflasyon rakamları çok tartışmalı olduğu için insanlar buldukları rakamlara da güvenmiyor. Ama doların 25-26 gibi olacağı düşünülüyor. Çok kritik anlarda döviz mantıksız seviyelere de çıkabilir ama orada kalmaz. Burada hükümetin kurdaki kıpırdanmalara karşı nasıl tavır alacağı da önemli ama bu faiz oranı doları aşağı çekmez.”



