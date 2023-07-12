Ekonomist Çetin Ünsalan, emeklinin merakla beklediği ‘seyyanen zam’a dair konuştu: ‘Yüzde 30 yapılacak’

Yayınlanma: 12.07.2023 - 17:32

Güncelleme: 12.07.2023 - 17:39

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında gündeme getirdiği 'emekliye seyyanen' zam talebine ilişkin AKP'den açıklama geldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler "Bir gayretimiz, çabamız olacaktır" dedi.

Açıklama üzerine emekli maaşlarına zammın yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olurken Ekonomist Çetin Ünsalan konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu. Ünsalan, ‘yüzde 30 zam yapılacak’ açıklamasında bulundu ve “yapılacak zam sembolik olacak” dedi.

“MESELEYİ ULUFE DAĞITMAKTAN ÇIKARMAK LAZIM”

Esas sorunun zam kararını bir inisiyatife bırakmak olduğunu belirten Ünsalan, “Seyyanen zam meselesini gündemden çıkarmamız gerekiyor. Çünkü seyyanen zam aynı zamanda ‘işte bu kadar verdik’ anlamına gelecek bir tavrı işaret eder. Türkiye’nin daha temelde gerçek bir enflasyon verisiyle muhatap olması lazım. Biz enflasyon verimizi manipüle ettiğimiz veya gerçeği yansıtmadığımız için bu tartışmalar ortaya çıkıyor. Sıcak gündem içerisine baktığımızda emekliye verilecek bir seyyanen zam şu anda en azından nefes almasını kolaylaştıracak hale getirir ama gerçek çözüm için Türkiye’nin verileriyle yüzleşmesi, gerçek verileri ortaya koyması gerekiyor. Meseleyi bir ulufe dağıtmaktan çıkarıp ekonominin gerçek kurallarına ve verilerine dayalı bir hale büründürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 30’A TEKABÜL EDEN SEYYANEN ZAM YAPILACAKTIR”

Ünsalan, seyyanen zammın miktarına konuşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu şartlar altında yaklaşık 1.1 trilyonluk bir ek bütçe yaptığımızı dikkate alırsak zaten bunun tamamıyle bir bütçe açığı anlamına geldiğini göreceğiz. Bu kadar büyük bir bütçe açığı veya bütçe sapması içerisinde ekonomi yönetimi buradaki 25’i 30 yapacaktır. Yüzde 30’a tekabül edecek bir seyyanen zam yapacaktır. Ama ne yaparsanız yapın yetmeyecek. Çok daha yükseği yapılabilir ama elinizdeki parayı kullanırken neyi öncelediğinizle alakalı. Buraya yapılacak zammın da sembolik, sorunu çözmekten uzak bir fotoğraf ortaya koyulacağını söylemek lazım.”

“33-34 BİN TL’NİN ALTINDA KİMSE GEÇİNEMEZ”

Yoksulluk sınırının 33.788 TL olduğunu hatırtan Ünsalan, “Son 2-3 yıl içerisinde asgari ücret üzerindeki bir emekli maaşı bugün asgari ücretin altına düşmüş vaziyette. Zaten yıllar içerisinde hakkını elinden aldığımız bir emekli kesimiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun minimum asgari ücret ve üzerine çıkarılması gerekiyor. 15-16 bin liralık emekli maaşı emekliye nefes aldırmaktan yine uzak. Bugün itibariyle 33-34 bin liranın altında kimsenin geçinmesi mümkün değil” açıklamasında bulundu.