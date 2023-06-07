Ekonomist Remzi Özdemir: Dövizdeki artış zam fırtınası olarak gelecek

Yayınlanma: 07.06.2023 - 13:31

Güncelleme: 07.06.2023 - 13:31

TL'nin Dolar ve Euro karşısında hafta başından beri yaşadığı değer kaybı sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ivmesi sürekli yukarı yönlü olan dolar 23 TL'nin üzerini gördü. Euro ise 25 seviyesine dayanmışken herkesin gözü piyasalara çevrildi.

Cumhuriyet TV'ye konuşan Ekonomist Remzi Özdemir, bu yükselişi ekonomi yönetiminin de artık kabul ettiğini, kontrollü bir yükselişe izin vermek istediklerini belirtti. Aslında olması gerekenin gerçekleştiğini belirten Özdemir, "Mevcut irade doları 20 TL'nin altında tutarak seçime gitmek istiyordu. Bunun için de son 1 aylık süre içerisinde yaklaşık 20 Milyar Dolara yakın rezerv yaktılar. Artık elde müdahale edebilecek dolar yok" ifadelerini kullandı. "22 Haziran'a kadar Doları 23 TL'ye kadar çıkarmayı düşünüyorlardı. 22 Haziran'da Para Politikası toplantısı var. Burada bir faiz artışı planlıyorlar" diyen Özdemir, Kur Korumalı Mevduata işaret etti. Mehmet Şimşek ve ekibin KKM'den korktuğunu belirten Özdemir, "Mehmet Şimşek'in Dolar için kafasındaki sayının 24 olduğunu düşünüyoruz. 24 yaparak Kur Korumalı Mevduat'ta parası olanlara sus payı verilecek. 'Bakın siz ciddi bir kazanç elde ettiniz, buna devam edin' denilecek. Kur Korumalı çözüldüğü zaman kıyamet yaşanabilir. IMF gelse doları tutamaz. Orada sorun yaşanmaması için doları 24 TL'ye kadar getirecekler" diye konuştu.

"HER ŞEYE ZAM GELECEK"

Mehmet Şimşek ile ilgili bir kulis bilgisi de paylaşan Özdemir, " Aldığım duyumlara göre Mehmet Şimşek göreve gelmeden önce Merkez Bankası ile iletişime geçip dolara artık müdahale edilmemesini istedi. Ama bu sabah kısmi müdahaleleri gördük. Çünkü bu kadar sert yükselişi beklemiyorlardı. Bu sert yükseliş yıllardır süren baskının sonucu" dedi. Dolardaki artışın enflasyonu da tetikleyeceğini söyleyen Özdemir, "İğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Akaryakıtta ciddi anlamda zam göreceğiz. Doğal gaz ve elektrikte de zam olacak. Çünkü biz ithalatçı konumundayız. Dövizdeki artış zam fırtınası olarak gelecek. Zammın olduğu yerde de enflasyon patlayacaktır" ifadelerini kullandı.