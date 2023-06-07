Dolar uçuşa geçerken Demirtaş'tan ilginç yorum: 'Top yere düşmeden sekmez'

Yayınlanma: 07.06.2023 - 09:34

Güncelleme: 07.06.2023 - 09:57

Seçimlerin ardından kabinenin açıklanmasıyla ekonomi yönetimi eski bakan Mehmet Şimşek’e devredildi. Enflasyon doğalgazın ‘sıfır fiyat’ hesaplanmasıyla düşmüş görünse de döviz kurlarının yükselişi her gün rekor kırıyor.

Bu hafta, tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar, düşük hacimli piyasada gece yarısı 22.06 seviyesine ulaşarak rekor yenilemişti. Önceki kapanışa göre yüzde 5'lik bir yükseliş gösteren dolar kuru, 22,75'i görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TL'nin dolar karşısında yüzde 5 değer kaybetmesinin ardından Twitter'dan manidar bir paylaşım yaptı.

Demirtaş, mesajında konuya ilişkin bir ipucu vermeden "Top yere düşmeden sekmez" ifadesine yer verdi.

Top yere düşmeden sekmez …! — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 7, 2023

Demirtaş söz konusu Tweet'inin ardından dolar/TL artış grafiğinin bir görüntüsünü paylaşarak "Nas Ekonomi Modelinin sonucu: Duvar" dedi.