Ekonomist Roubini, kripto piyasasını '7C' üzerinden eleştirdi
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini FTX'in çökmesinin ardından kripto varlık piyasasına yönelik salvolarına devam etti. Roubini, aralarında Binance'in de yer aldığı piyasanın büyük oyuncularını yozlaşmış olarak tanıml
Kriz kahini olarak tanınan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, kripto para birimini ve bazı büyük oyuncularını "tamamen yozlaşmış bir ekosistem" olarak tanımladı.
Abu Dabi Finans Haftası'nda bir panelde konuşan Roubini kriptonun yedi C'si" olduğunu söyledi: Gizlenmiş (concealed), yozlaşmış (corrupt), dolandırıcılar (crooks), suçlular (criminals), düzenbazlar (con men), karnaval bankacıları (carnival bankers) ve son olarak, aynı konferansta bir önceki panelde konuşan CZ olarak bilinen Binance CEO’su Changpeng Zhao.
Bloomberg HT'nin haberine göre Roubini, "Son birkaç haftanın dersi, bu insanların buradan gitmesi gerektiğidir. CZ ve Binance'in BAE'de faaliyet gösterme lisansına sahip olduğuna inanamıyorum" diye ekledi.
Video Haberler
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu