Ekonomist Roubini, kripto piyasasını '7C' üzerinden eleştirdi

17 Kasım 2022 Perşembe, 11:24

Kriz kahini olarak tanınan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, kripto para birimini ve bazı büyük oyuncularını "tamamen yozlaşmış bir ekosistem" olarak tanımladı.

Abu Dabi Finans Haftası'nda bir panelde konuşan Roubini kriptonun yedi C'si" olduğunu söyledi: Gizlenmiş (concealed), yozlaşmış (corrupt), dolandırıcılar (crooks), suçlular (criminals), düzenbazlar (con men), karnaval bankacıları (carnival bankers) ve son olarak, aynı konferansta bir önceki panelde konuşan CZ olarak bilinen Binance CEO’su Changpeng Zhao.

Bloomberg HT'nin haberine göre Roubini, "Son birkaç haftanın dersi, bu insanların buradan gitmesi gerektiğidir. CZ ve Binance'in BAE'de faaliyet gösterme lisansına sahip olduğuna inanamıyorum" diye ekledi.





